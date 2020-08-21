В Саратове подрались водители маршруток

Водители маршруток не поделили остановку Фото: Екатерина Семенова

В Ленинском районе Саратова подрались водители маршрутных автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов», конфликт начался на остановке общественного транспорта.

По предварительной версии, 13 августа водители затеяли ссору из-за опасного маневра одного из них. Якобы он во время парковки создал помеху.

Когда вербальные аргументы истощились, оппоненты устроили потасовку. Одного из них госпитализировали с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и переломом височной кости черепа. Второго доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ГИБДД области призывает водителей не устраивать конфликтов на дорогах.

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