В Саратове подрались водители маршруток

Водители маршруток не поделили остановку
Фото: Екатерина Семенова
В Ленинском районе Саратова подрались водители маршрутных автобусов.
Как сообщили «КП-Саратов», конфликт начался на остановке общественного транспорта.
По предварительной версии, 13 августа водители затеяли ссору из-за опасного маневра одного из них. Якобы он во время парковки создал помеху.
Когда вербальные аргументы истощились, оппоненты устроили потасовку. Одного из них госпитализировали с многочисленными ушибами, сотрясением мозга и переломом височной кости черепа. Второго доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ГИБДД области призывает водителей не устраивать конфликтов на дорогах.
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