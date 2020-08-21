Возобновление маршрута троллейбуса Саратов — Энгельс возможно не ранее следующего года

Троллейбус №10 в Солнечный-2 не поедет. А вот электробус - вполне

Как пояснили «КП-Саратов» в городской администрации, сроки возобновления троллейбусного сообщения между Саратовом и Энгельсом (маршрут №9), а также продление маршрута №10 в Солнечный-2 зависят от наличия нового транспорта — электробусов. Эти машины способны преодолевать до 30 км на автономном ходу, стоимость каждой из них от 20 до 27 млн рублей. Они необходимы, чтобы реализовать эти планы, так как в поселках Солнечный и Солнечный-2 нет контактной сети. Также несколько лет назад сеть была полностью демонтирована с моста Саратов — Энгельс.

- Когда будет подготовлена техническая база и приобретен подвижной состав, — прокомментировала вопрос о сроках пресс-секретарь мэра Саратова Татьяна Плющева.

Ранее глава города Михаил Исаев на встрече с коллективом Ленинского депо СГЭТ пояснил, что электробусы и новые трамваи власти планируют приобретать участвуя в лизинговых покупках.

- Государство сделало программу, где дотирует часть затрат, поскольку это дорогие единицы. Сейчас составляем заявки на приобретение этого подвижного состава, в планах полностью укомплектовать предприятие в течение 2-3 лет, — рассказал глава областного центра.