Три человека погибли в «Приоре» после ДТП с бензовозом под Балашовом

Фото ГИБДД

В Балашовском районе Саратовской области столкнулись «Лада Приора» и «КамАЗ».

Как сообщили в ГИБДД Саратовской области, на 525 км трассы Балашов-Воронеж бензовоз не разъехался с легковушкой.

В аварии погибли три человека – они ехали в легковом автомобиле. Тела достали областные спасатели с помощью гидравлического инструмента. Сейчас их личности устанавливаются.

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