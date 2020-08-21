Три человека погибли в «Приоре» после ДТП с бензовозом под Балашовом

Фото ГИБДД
В Балашовском районе Саратовской области столкнулись «Лада Приора» и «КамАЗ».
Как сообщили в ГИБДД Саратовской области, на 525 км трассы Балашов-Воронеж бензовоз не разъехался с легковушкой.
В аварии погибли три человека – они ехали в легковом автомобиле. Тела достали областные спасатели с помощью гидравлического инструмента. Сейчас их личности устанавливаются.
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