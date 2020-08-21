В Энгельсе совершено очередное нападение на сотрудников скорой помощи

Медики скорой помощи в Энгельсе стали объектом нападение второй раз за неделю Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе Саратовской области случилось очередное нападение на сотрудников «скорой».

- Вечером 20 августа поступил вызов на улицу Студенческая, у 55-летней женщины было высокое давление. Прибывшая бригада начала оказывать помощь, однако в квартиру ворвался неизвестный, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» санитар Артем, участник событий.

Мужчина начал мешать фельдшеру Алене. На просьбу отодвинуться гражданин начал материться и «применять грубую физическую силу».

Бригада поспешила удалиться, но буян помчался за ними и даже повредил ручку автомобиля 03.

Потерпевшие составили заявление в полицию. По словам Артема, в больнице фельдшеру поставили диагноз: ушиб плечевого сустава, множественные гематомы.

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов сообщил «КП-Саратов», что применения физической силы не было, только словесная перебранка.

Напомним, в Энгельсском районе недавно уже произошло нападение на фельдшера «скорой». На девушку напал пьяный пациент. У медика — сотрясение мозга и сломан нос.

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