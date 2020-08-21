В Саратове пройдут субботние ярмарки

В Саратове пройдут сельхозярмарки Фото: Екатерина Семенова

В администрации Саратова сообщили, что пять крупных сельскохозяйственных ярмарок будут работать в предстоящую субботу, 22 августа.

Ярмарки «выходного дня» пройдут на рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в поселке Комсомольский, в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).

Торговля будет идти с 8.00 до 16.00 часов.

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