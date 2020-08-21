В Заводском районе ожидается масштабное отключение воды

В Саратовской области вновь ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы пройдут в Заводском районе. На водопроводных коммуникациях будут заменены три запорные арматуры.

25 августа, во вторник, с шести утра до 23 часов не будет воды в домах по улицам:

- Азина,

- Васильковская,

- Верхоянская,

- Вологодская,

- Ленинградская,

- Чихарева,

- Солнечная,

- проспект Энтузиастов.

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