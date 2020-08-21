В Заводском районе ожидается масштабное отключение воды

В Саратовской области вновь ожидается масштабное отключение воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы пройдут в Заводском районе. На водопроводных коммуникациях будут заменены три запорные арматуры.
25 августа, во вторник, с шести утра до 23 часов не будет воды в домах по улицам:
- Азина,
- Васильковская,
- Верхоянская,
- Вологодская,
- Ленинградская,
- Чихарева,
- Солнечная,
- проспект Энтузиастов.
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