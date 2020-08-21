Троллейбусы №10 планируют продлить до "Солнечного-2" Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев продолжает строить планы о возрождении городского электротранспорта.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, 21 августа мэр посетил Ленинское троллейбусное депо, где обсудил перспективы развития МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Михаил Исаев напомнил, что в Саратов при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина поступят 80 практически новых троллейбусов из Москвы. Они обладают возможностью автономного хода до 30 км. Это позволит продлить маршрут №10 до микрорайона «Солнечный-2».

По маршруту трамвая №3 в этом году начнется строительство скоростной линии. Город получил 330 млн рублей на реализацию проекта. Предполагается, что конечная будет на кольце у Детского парка, а из Мирного переулка рельсы уберут.

Кроме того, весь подвижной состав должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. Она работает уже на девяти маршрутах, а до конца года появится на всех.

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