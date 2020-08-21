Между Саратовом и Энгельсом снова запустят троллейбус

Троллейбусы запустят по мосту Саратов-Энгельс Фото: Екатерина Семенова

Сообщение электротранспортом между Саратовом и Энгельсом планируется возобновить. Для этого снова запустят маршрут троллейбуса №9 через старый мост. Об этом было заявлено в ходе встречи мэра Саратова Михаила Исаева и коллектива СГЭТ, которая состоялась 21 августа.

Проблему отсутствия контактной сети на мосту будут решать за счет работы на линии электробусов — троллейбусов с автономным запасом хода.

Исаев заметил, что у этих машин автономный запас хода до 30 км.

Сроки возобновления работы маршрута пока не называются.

Подвижной состав для этого — 80 троллейбусов, полученных от Москвы при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина, должны прийти в Саратов в сентябре.