Переменную облачность и ветер спрогнозировали синоптики в Саратовской области

В Саратове и области сегодня, 22 августа, ожидается теплая погода без осадков.
- Будет переменная облачность. Ветер подует с севера со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС по данным регионального Гидрометцентра.
Температура в Саратове поднимется до +22…+24 градусов, а по области — до +26.
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