Эксперты: жители Саратова могут погасить ипотеку менее чем за три года

Погасить ипотеку в Саратове совсем несложно - считают эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Саратова быстрее всех в России могут погасить льготный ипотечный кредит за однокомнатную квартиру.

Расчет был сделан экспертами «Авито Недвижимость» с учетом средней стоимости квартиры и дохода семьи. За основу была взята ставка 6,5% годовых.

Если квартира стоит чуть менее 1,3 млн рублей, а доход саратовской семьи составляет 64,2 тыс. рублей, то с кредитом она расплатится за два года и 11 месяцев.

Второе место занимают жители Челябинска — там срок погашения льготной ипотеки составляет три года и один месяц. Дольше всего придется платить жителям Москвы — восемь лет и восемь месяцев.

Ипотечный кредит за двухкомнатную квартиру в Саратове также можно погасить почти раньше всех — за четыре года и 10 месяцев. Это на 30 дней дольше, чем в Челябинске. Дольше всего в Москве — 15,5 лет.

Программа льготной ипотеки стартовала в апреле, как одна им мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса.

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