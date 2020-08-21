Люди позвонили почти 15 тыс. раз в Минтруда Саратовской области с вопросами о пособиях

На горячие линии министерства труда и социальной защиты Саратовской области за пять месяцев поступило 14,5 тыс. звонков.

- Люди интересовались детскими пособиями, в том числе на детей от трех до семи лет, пособиями по безработице, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.

Также почти 3,5 тыс. звонков поступили на телефон доверия. Психологи дали гражданам консультацию.

Горячие линии продолжают работать и сейчас. Номера есть на сайте регионального министерства труда и социальной защиты в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».

Также с 25 марта по 20 августа соцработники помогли 3,8 тыс. пожилых граждан, инвалидам и семьям с детьми. Они доставляли на дом продукты, лекарства, оплачивали услуги ЖКХ.

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