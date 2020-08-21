Стал известен список поступивших в предуниверсарий в Саратове

Предуниверсарий в Саратове
Стал известен список рекомендованных к зачислению ребят в предуниверсарий Саратова.
Как рассказали сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в Instagram Volosin.saratov, это 200 школьников восьмых и десятых классов. Подробный перечень можно посмотреть на сайте лицеи -интернат64.рф
Также предуниверсарий получил лицензию на осуществление образовательнои деятельности. В нем будут обучать по пяти направлениям: программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура.
Напомним, лицей-интернат построен по благотворительному проекту председателя ГД Володина. В нем будут обучаться дети из малообеспеченных семеи , сироты и оставшиеся без попечения родителей.
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