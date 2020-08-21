До вечера субботы закроют улицу в центре Саратова

В Саратове сегодня днем, 21 августа, закроют для проезда улицу Пугачева.
- Для ремонта трубопровода с 15:00 будет перекрыт участок от Большой Казачьей до Московской, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».
Дорогу откроют в 18:00 22 августа.
Энергетики извиняются и просят саратовцев планировать свой маршрут заранее.
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