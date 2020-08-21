В Саратове 62-летний мужчина застрелил спящего приятеля

В Саратове направлено в суд уголовное дело об убийстве мужчины из огнестрельного оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 62-летний мужчина.

По версии следствия, в феврале 2020 года он переделал пневматический пистолет в огнестрельный. Для этого он на токарном станке заменил ствол и укрепил элементы.

Вечером 18 апреля он отправился на поиски бывшей сожительницы, решив, что она украла у него телефон. Мужчина пришел к 62-летнему приятелю в его дом на улицу Черниговская. Бывшей дамы сердца он там не обнаружил, а хозяин спал. Чтобы его разбудить, злоумышленник выстрелил сначала в стену над ним, а потом — дважды в голову.

Раненый скончался на месте. Мужчина разбудил сожительницу потерпевшего, а сам ушел к себе. Женщина побежала к соседям, которые вызвали помощь.

Обвиняемый был взят под стражу. Дело направлено в суд.

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