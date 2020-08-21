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В Саратове горит заброшенный дом

На месте работают пожарные
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Кадр из видео очевидца

Кадр из видео очевидца

На пульт дежурному ГУ МЧС по Саратовской области поступило сообщение о пожаре.

- Горит заброшенный дом на Чернышевского, 297, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.

На месте работают пожарные расчеты.

Очевидцы сообщили, что пожар явно очень сильный, заметно сильное задымление.

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