В Саратове горит заброшенный дом

Кадр из видео очевидца
На пульт дежурному ГУ МЧС по Саратовской области поступило сообщение о пожаре.
- Горит заброшенный дом на Чернышевского, 297, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства.
На месте работают пожарные расчеты.
Очевидцы сообщили, что пожар явно очень сильный, заметно сильное задымление.
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