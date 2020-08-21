В районы Саратовской области отправили семь новых мобильных госпиталей

Мобильные госпитали отправились в районы Саратовской области

Главврачи семи больниц в районах Саратовской области получили в свое распоряжение мобильные госпитали. Сегодня прошло торжественное вручение автомобилей, на Театральной площади, с участием губернатора.

Новые медицинские комплексы переданы в область в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», иницированного президентом Путиным.

Мобильные госпитали получили Дергачевская, Калининская, Петровская, Пугачевская, Ртищевская, Саратовская, Марксовская районные больницы.

- Государственный приоритет – всесторонняя поддержка медиков. На это направлен и профильный национальный проект, в рамках которого областью приобретаются такие мобильные комплексы. Сегодня их уже 31. С ростом мощностей число обследований увеличится как минимум на треть», – подчеркнул Валерий Радаев.

- В Пугачевском районе есть село Новое Порубежка и другие, которые находятся в 90 км от районной больницы, и в первую очередь, мы направим мобильный комплекс туда, в том числе и узких специалистов. Для нас – это настоящая поликлиника «на колесах», - рассказала главный врач Пугачевской районной больницы Ирина Болмосова.

Мобильный комплекс представляет собой фургон на шасси грузового автомобиля ГАЗ. В его структуре клинико-диагностическая лаборатория, диагностический кабинет акушера-гинеколога и кабинет для проведения профилактического медицинского осмотра.

В Саратовской области сегодня работают 24 мобильных комплекса, в т.ч. 17 флюорографов, 1 маммограф, 2 мобильных комплекса «Диагностика» и 4 комплекса «Диспансеризация».

За 2019 год передвижными комплексами обследовано более 105 тыс. человек, направлено на дообследование более 4,0 тыс. человек.