Власти Саратова не могут заставить перевозчиков работать по графику

Чиновники администрации Саратова встретились с жителями микрорайона Ласточкино. Фото пресс-службы мэрии

Власти Саратова ищут возможности организовать общественный транспорт для жителей микрорайона Ласточкино.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, 20 августа состоялась встреча чиновников с жителями, на которой был рассмотрен этот вопрос.

- Хотим увеличить количество маршрутов, возможно будет полностью перестроено сообщение с поселком. Скорее всего, будет два или три маршрута, здесь необходимы дополнительные сообщения с городом, – отметил и. о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Сергей Кузнецов.

Однако этот вопрос власти пытаются решить уже не первый год. Чиновники не находят мер воздействия на нерадивых перевозчиков, которые выигрывают конкурсы, но потом начинают нарушать график движения и вообще отказываются выходить на маршрут.

По словам директора МКУ «Транспортное управление» Сергея Бровкина, возможно решить вопрос продлением маршрута №80 или выделить дополнительный – до 3-й Дачной.

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