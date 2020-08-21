Мошенники нажились на миллион с двух саратовцев

С двух жителей Саратова мошенники нажились на миллион рублей.

- Все началось с телефонных звонков якобы сотрудниками банка. Они говорили о том, что с карт потерпевших пытаются списать деньги. 34-летнему жителю Ленинского района сказали скачать приложение банка. Он выполнил это, предоставил доступ злоумышленникам и лишился 142 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Также на уловки мошенников поддался житель Октябрьского района. Аферисты убедили его назвать код из СМС якобы для усиления защиты. После этого злоумышленники получили доступ к его счету и оформили кредит на 872 тыс. рублей.

По обоим случаям возбуждены дела.

Полиция просит не разговаривать с незнакомцами по телефону о деньгах, банковских картах и счетах. Нужно прервать разговор и перезвонить на горячую линию банка. Ее номер указан у вас на карточке. Настоящие банковские работники никогда не просят пароли и коды из СМС.

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