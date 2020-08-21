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На улице Шехурдина уложили некачественный асфальт

Прокуратура потребовала его заменить
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Ремонт улицы Шехурдина оказался не слишком качественным

Ремонт улицы Шехурдина оказался не слишком качественным

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Асфальт на улице Шехурдина в Саратове оказался некачественным.

К такому выводу пришли эксперты, привлеченные прокуратурой города для проверки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были взяты пробы асфальтобетонного покрытия. Оказалось, что они не соответствуют щебеночно-мастичному составу.

Одной из причин такого нарушения прокуратура называет плохой контроль со стороны комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова. В конечном итоге это может привести к снижению качества и долговечности покрытия.

Прокуратура потребовала заменить некачественное асфальтобетонное покрытие.

Напомним, на улице Шехурдина ведется ремонт, связанный с реконструкцией Трофимовского моста.

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