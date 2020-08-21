Устроивший стрельбу в кафе житель Энгельса избежал заключения

В Энгельсе вынесен приговор по делу о хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, виновным признан 29-летний местный житель.

Установлено, что он приобрел гладкоствольный сигнальный пистолет «МП-371» калибра 6,5 мм, переделанный под огнестрельный. С оружием он ходил по улицам Энгельса.

Ночью 11 августа 2019 года он находился в кафе «Чердак» на улице Студенческая. Там мужчина поссорился с другими посетителями и для устрашения выстрелил в воздух. После этого его задержала полиция.

Суд приговорил стрелка к году ограничения свободы.

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