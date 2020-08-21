Саратовская область выдала преступника Республике Беларусь

В Саратовской области задержали гражданина Республики Беларусь.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, он был объявлен в розыск.

Установлено, что в 2019 году, после освобождения из мест заключения он не прибыл по месту жительства. При этом вновь совершил кражу на 125 белорусских рублей (примерно 3,7 тыс. рублей по курсу на 21 августа 2020 года – прим. ред.).

Мужчина был объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Беларусь и задержан в Саратовской области. Прокуратура региона подготовила заключение об экстрадиции злоумышленника. Организована его передача соседнему государству.

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