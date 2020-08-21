В поселке под Энгельсом на улице умер мужчина

Труп нашел прохожий в два часа ночи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области ночью 21 августа найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено в два часа ночи рядом с частным домом.

Труп нашел прохожий, он вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть человека.

Установлена личность погибшего – 38-летний житель Энгельса. Следов насильственной смерти на теле не найдено.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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