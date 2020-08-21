В Заводском районе ночью полыхал пожар на площади 150 кв. метров

В Саратове ночью полыхали надворные постройки в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в ОПХ «Саратовское» поступил в 03:49. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

На площади 32 кв. метра ночью горели баня и сарай в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района.

А в селе Апалиха сарай и сено выгорели на площади 29 кв. метров.

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