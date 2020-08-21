Прокуратура заставила вырубить траву у гаражей около места убийства Лизы Киселевой

В Кировском районе Саратова прокуратура обязала председателей гаражных кооперативов около школы №73 благоустроить местность.

- Члены шести гаражных кооперативов не ухаживают за участками. Там складируется мусор, есть обильные поросли травы, из-за которых трудно безопасно пройти, нет охраны, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Прокуратура внесла в адрес председателей гаражных кооперативов представления и контролирует, как будут выполняться работы.

Речь идет о гаражах, недалеко от которых убили девятилетнюю Лизу Киселеву в октябре 2019 года.

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