Еще 91 человек в Саратовской области заразился коронавирусом за сутки

В Саратовской области, по данным на 09:00 21 августа, зарегистрирован еще 91 случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных составило 11 399, а выздоровевших — 7 305. За сутки вылечились 109 человек.

Треть новых случаев приходится на Саратов — 31. В Энгельсском районе 18 заражений, в Балаковском — семь, в Ершовском — четыре, еще в 17 районах — по трое и меньше заболевших.

С неустановленным источником заражения выявлено 70 человек за сутки, 21 — контактные.

Пневмонию диагностировали у 49 новых больных COVID-19.

За сутки выявили шесть больных детей до 14 лет. Самое большое количество зараженных приходится на возраст старше 60 — 37 случаев за сутки.

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