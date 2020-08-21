Движение по Соколовой парализовано аварией

ДТП на Соколовой создало пробку Фото: Александр Уриевский

На пересечении улиц Соколовая и Рахова в Саратове произошла авария.

Два автомобиля столкнулись на перекрестке, перегородив две полосы.

В связи с этим образовалась серьезная пробка, водители вынуждены выезжать на встречную полосу. Затор тянется от улицы Симбирская

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.