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Движение по Соколовой парализовано аварией

На пересечении с Рахова столкнулись два авто
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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ДТП на Соколовой создало пробку

ДТП на Соколовой создало пробку

Фото: Александр Уриевский

На пересечении улиц Соколовая и Рахова в Саратове произошла авария.

Два автомобиля столкнулись на перекрестке, перегородив две полосы.

В связи с этим образовалась серьезная пробка, водители вынуждены выезжать на встречную полосу. Затор тянется от улицы Симбирская

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ДТП