В Заводском районе отключили горячую воду до осени

В Саратове до 31 августа будет отключена горячая вода в Заводском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», идут работы по подготовке к отопительному сезону.
Энергетики будут ремонтировать циркуляционные водоводы, заменят задвижку, проведут обследование насосной станции. Управляющие организации были заранее оповещены об отключении горячей воды.
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