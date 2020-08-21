В Заводском районе отключили горячую воду до осени

В Саратове до 31 августа будет отключена горячая вода в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», идут работы по подготовке к отопительному сезону.

Энергетики будут ремонтировать циркуляционные водоводы, заменят задвижку, проведут обследование насосной станции. Управляющие организации были заранее оповещены об отключении горячей воды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.