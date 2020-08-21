В Саратове оперативники задержали экзаменаторов за шпаргалки

Так выглядели шпаргалки. Кадр из оперативного видео ГУ МВД области

В Саратове оперативники Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Саратовской области задержали сотрудников организации, которые делали шпаргалки на экзамены.

- Двое саратовцев за вознаграждение вносили в сертификаты недостоверные сведения. Благодаря им трудовые мигранты могли находиться в РФ больше положенного срока, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Написанные на латинице шпаргалки были прикреплены к стене, так как экзамен по правилам должен проходить под видеонаблюдением. Каждый мигрант сдавал русский язык на должном уровне, конечно же, после оплаты. Свою долю в этом бизнесе имел также тот, кто находил иностранцев.

В отношении злоумышленников возбуждено дело за организацию незаконной миграции. Правоохранители ищут других фигурантов.

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