Появились фото смертельного наезда пьяного водителя на четырехлетнюю девочку под Саратовом

Фото областной ГИБДД

ГИБДД по Саратовской области предоставила фото с места смертельной аварии в Ровенском районе.

Напомним там вчера вечером, 20 августа, под колесами автомобиля погиб ребенок.

- Около 18:15 у дома №8 по улице Молодежная села Скатовка 32-летний пьяный водитель Opel Omega наехал на четырехлетнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Ребенка госпитализировали, но в больнице пострадавшая скончалась.

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