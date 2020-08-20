Инвестпроекты в Саратовской области обещают создание 1100 рабочих мест

Валерий Радаев надеется, что инвестпроекты отчасти компенсируют сокращения рабочих мест

За счет реализации до конца года более 4 десятков инвестпроектов в Саратовской области будет создано около 1100 рабочих мест. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на заседании совета по инвестициям 20 августа.

- В 2020 году планируется завершить 43 инвестпроекта практически во всех отраслях экономики на сумму, превышающую 20 млрд рублей. Совокупно все 43 проекта дадут области 1100 рабочих мест. Считаю, что на фоне предсказуемого роста безработицы в силу известных причин, это станет ощутимым результатом, - заметил губернатор.

Напомним, ранее зампред правительства Сергей Наумов заявлял о росте безработицы в регионе. В начале лета она уже достигала почти 40 тысяч человек.