Водитель «девятки» выехал на встречную полосу и погиб в ДТП под Балтаем

Водитель ВАЗа погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 20 августа на дороге в Балтайском районе Саратовской области столкнулись ВАЗ-2109 и Chevrolet Aveo.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в час дня.

По предварительной версии, 37-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где и произошла авария.

Водитель «девятки» скончался на месте. Двум пассажирам иномарки оказана разовая медицинская помощь. Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.

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