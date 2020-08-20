Водитель «девятки» выехал на встречную полосу и погиб в ДТП под Балтаем

Водитель ВАЗа погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Днем 20 августа на дороге в Балтайском районе Саратовской области столкнулись ВАЗ-2109 и Chevrolet Aveo.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в час дня.
По предварительной версии, 37-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где и произошла авария.
Водитель «девятки» скончался на месте. Двум пассажирам иномарки оказана разовая медицинская помощь. Сейчас ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП.
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