После разноса от Володина нашлись деньги на повышение зарплат водителям электротранспорта

Володин предложил властям не разваливать, а сохранить стратегическое предприятие

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата водителя троллейбуса и трамвая самого низшего класса составит 30 тысяч рублей на руки. Это без дополнительных надбавок, которые можно получить при выполнении плановых показателей. Также размер оплаты труда будет увеличиваться от стажа и класса конкретного сотрудника.

Об этом заявил сегодня мэр Саратова Михаил Исаев.

- На сегодняшний день можно сказать, что «Саратовгорэлектротранс» взял курс на исправление ситуации на предприятии, долгое время остававшейся на критическом уровне. Безусловно, этому способствовала поддержка со стороны спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, - заявил Исаев.

Напомним, в ходе недавнего визита в Ленинское депо СГЭТ председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять зарплаты водителям троллейбусов и трамваев и взял шефство над предприятием. Володин также раскритиковал власти, доведшие предприятие до бедственного состояния.