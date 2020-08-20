Три дня не будут ходить трамваи №2 и 7 в Саратове

Два трамвайных маршрута в Саратове не будут ходить три дня Фото: Екатерина Семенова

На три дня в Саратове останавливается движение трамваев.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается маршрутов №2 и 7, которые курсируют в Заводском районе.

Причина остановки – строительно-монтажные работы возле стадиона «Волга». Они начнутся в 23 часа сегодня, 20 августа и продлятся до 23 часов воскресенья, 23 августа.

Кроме того, трамвай №8 на это время будет ходить от Заводского депо до Комсомольского поселка.

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