Три дня не будут ходить трамваи №2 и 7 в Саратове

Два трамвайных маршрута в Саратове не будут ходить три дня
Фото: Екатерина Семенова
На три дня в Саратове останавливается движение трамваев.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается маршрутов №2 и 7, которые курсируют в Заводском районе.
Причина остановки – строительно-монтажные работы возле стадиона «Волга». Они начнутся в 23 часа сегодня, 20 августа и продлятся до 23 часов воскресенья, 23 августа.
Кроме того, трамвай №8 на это время будет ходить от Заводского депо до Комсомольского поселка.
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