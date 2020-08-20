Рыба в пруду в Дубках погибла из-за загрязнения канализацией

Рыба в пруду в поселке Дубки Саратовского района погибла из-за загрязнения канализационными сточными водами.

- Об этом свидетельствовал соответствующий запах, исходящий от зеркала пруда, он же присутствовал в воздухе. На место выезжали инспекторы министерства и Саратовский межрайонный природоохранный прокурор. На берегу с южной стороны и у воды зафиксировано массовое скопление мертвой рыбы. Шириной оно около 1,5 метра и длиной — более 140 метров, — сообщили «КП-Саратов» в Минприроды области.

Специалисты отобрали пробы для исследования и возбудили административное дело. Виновнику грозит штраф, если это должностное лицо, то от 50 до 60 тыс. рублей, юридическому лицу выпишут от 150 до 300 тыс. рублей. Также нужно будет погасить причиненный ущерб.

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