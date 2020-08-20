Жительницу Саратова не пустили на самолет в Турцию из-за долгов

Жительница Саратовской области намеревалась отправиться на отдых в Турцию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП региона, ее остановили в аэропорту Шереметьево.

Оказалось, что 47-летняя дама взяла кредит, но выплатить его не смогла. Банк обратился в суд с иском о взыскании 63 тыс. рублей.

Женщина знала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, но все же попыталась улететь. Однако в Москве ей отказали в регистрации на рейс, так как было вынесено постановление об ограничении выезда из страны.

Гражданка обратилась к родственникам, те срочно помогли ей расплатиться с долгом, включая исполнительский сбор. После этого запрет на вылет был снят.

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