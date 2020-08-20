В саратовских соцучреждениях родителей просили научить детей правилам безопасности

В детских социозащитных учреждениях Саратовской области провели уроки безопасного поведения детей.

- Сейчас в центрах «Семья» и в социально-реабилитационных центрах региона проживают 215 детей. Воспитатели обучают ребят правилам дорожного движения с помощью конкурсов, викторин, игр и эстафет. На днях в Балаковском и Новоузенском центрах прошел День светофора. Приняв участие в театрализованном представлении, ребята вспомнили значение цветов светофора и названия дорожных знаков, правила перехода через дорогу, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и соцзащиты.

Также специалисты работают и с родителями, советуя им с самого раннего возраста ребенка проговаривать с ним элементарные правила безопасности, например, не разговаривать с незнакомцами. Взрослым к тому же следует научить детей, как вести себя в водоемах: не купаться без надзора и в неположенных местах.

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