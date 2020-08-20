Мужчина купил мотоцикл и тут же погиб в ДТП с фурой под Саратовом

Мотоциклист погиб на месте
Фото: ГИБДД по Саратовской области
На трассе под Саратовом погиб 32-летний мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 28 августа в 14:45 на 284-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
Авария произошла на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Мотоцикл врезался в грузовик «КамАЗ» под управлением 53-летнего водителя и автомобилем «Лада Приора», за рулем которой находился 81-летнего мужчины. Байкер погиб на месте.
Байкер столкнулся с грузовиком
Фото: ГИБДД по Саратовской области
По данным портала «ЧП-Саратов», погибший приобрел мотоцикл и перегонял его к себе домой в поселок Екатериновка.
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