Мужчина купил мотоцикл и тут же погиб в ДТП с фурой под Саратовом

Мотоциклист погиб на месте Фото: ГИБДД по Саратовской области

На трассе под Саратовом погиб 32-летний мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла 28 августа в 14:45 на 284-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Авария произошла на трассе под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Мотоцикл врезался в грузовик «КамАЗ» под управлением 53-летнего водителя и автомобилем «Лада Приора», за рулем которой находился 81-летнего мужчины. Байкер погиб на месте.

Байкер столкнулся с грузовиком Фото: ГИБДД по Саратовской области

По данным портала «ЧП-Саратов», погибший приобрел мотоцикл и перегонял его к себе домой в поселок Екатериновка.

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