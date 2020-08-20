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В красивую дату 20.08.20 во Дворце бракосочетаний Саратова поженились 24 пары

На 10.10.2020 еще можно подать заявление
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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Фото областного Управления по делам ЗАГС

Фото областного Управления по делам ЗАГС

В саратовском Дворце бракосочетаний сегодня, в красивую дату 20.08.20, поженились 24 пары.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении по делам ЗАГС, двери для молодоженов были открыты в этот день, несмотря на будни.

- У каждой пары свои требования к самому главному дню их семейной жизни — дню бракосочетания. Кто-то выбирает красивую комбинацию цифр, кто-то — день для бракосочетания исходя из знаковых для себя событий, связанных с датой. Неизменным остается только любовь между нашими молодоженами и наша готовность зарегистрировать их брак. Даже если «красивая» дата будет выпадать на нетипичный для бракосочетания день, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Подать заявление пока что можно на еще одну красивую дату — 10.10.2020. 71 пара уже решила это сделать.

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