В красивую дату 20.08.20 во Дворце бракосочетаний Саратова поженились 24 пары

Фото областного Управления по делам ЗАГС

В саратовском Дворце бракосочетаний сегодня, в красивую дату 20.08.20, поженились 24 пары.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении по делам ЗАГС, двери для молодоженов были открыты в этот день, несмотря на будни.

- У каждой пары свои требования к самому главному дню их семейной жизни — дню бракосочетания. Кто-то выбирает красивую комбинацию цифр, кто-то — день для бракосочетания исходя из знаковых для себя событий, связанных с датой. Неизменным остается только любовь между нашими молодоженами и наша готовность зарегистрировать их брак. Даже если «красивая» дата будет выпадать на нетипичный для бракосочетания день, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Подать заявление пока что можно на еще одну красивую дату — 10.10.2020. 71 пара уже решила это сделать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.