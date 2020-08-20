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Экономика

Радаев поручил оперативно принять региональные акты по защите капиталовложений

Губернатор заявил что это необходимо для сохранения инвестиционных планов компаний
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Совет по инвестициям

Совет по инвестициям

На заседании Совета по инвестициям 20 августа губернатор Валерий Радаев поручил правительству максимально быстро организовать принятие всех региональных нормативных актов и законов для того, чтобы принятый на федеральном уровне закон о защите капиталовложений заработал в области.

- На первом плане — создание максимально благоприятных условий для сохранения инвестиционных планов компаний.

Для этого на федеральном уровне принят базовый закон о защите и поощрении капиталовложений, которого очень ждали регионы. Поручаю правительству сразу после утверждения всей нормативно-правовой базы принять соответствующие региональные акты. В кратчайшие сроки, оперативно. Работаем, что называется, «с колёс», — заявил Радаев.

Между тем сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников мэрии Саратова, которые препятствуют предпринимательской деятельности.