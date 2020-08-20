Радаев поручил оперативно принять региональные акты по защите капиталовложений

Совет по инвестициям

На заседании Совета по инвестициям 20 августа губернатор Валерий Радаев поручил правительству максимально быстро организовать принятие всех региональных нормативных актов и законов для того, чтобы принятый на федеральном уровне закон о защите капиталовложений заработал в области.

- На первом плане — создание максимально благоприятных условий для сохранения инвестиционных планов компаний.

Для этого на федеральном уровне принят базовый закон о защите и поощрении капиталовложений, которого очень ждали регионы. Поручаю правительству сразу после утверждения всей нормативно-правовой базы принять соответствующие региональные акты. В кратчайшие сроки, оперативно. Работаем, что называется, «с колёс», — заявил Радаев.

Между тем сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников мэрии Саратова, которые препятствуют предпринимательской деятельности.