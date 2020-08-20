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Михаил Исаев опасается, что жители Саратова начнут покидать город

Он просит у правительства дополнительных средств
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Михаил Исаев выступил с обращением

Михаил Исаев выступил с обращением

Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратова Михаил Исаев выступил с обращением к правительству и областной думе.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, он просит у правительства дополнительных субсидий, а также рассмотрения возможности увеличения норматива отчислений от НДФЛ на 5%.

- Муниципалитету крайне необходимо закрывать вопросы по десяткам направлений деятельности: ремонт соцобъектов, проектирование транспортных развязок, исполнение решений судов, предоставление гражданам жилых помещений, благоустройство и многое другое, — объяснил свою позицию Михаил Исаев.

По его словам, средства необходимы «чтобы создать комфортные условия для проживания саратовцев и избежать оттока населения».

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