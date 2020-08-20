Проблемный дом ЖК «Победа» в Саратове сдадут в мае

Дом планируют сдать в мае 2021 года

В мае 2021 года в Саратове планируется ввести в эксплуатацию проблемный дом на улице Усть-Курдюмская.

Как пояснили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, речь идет о доме №5 ЖК «Победа».

Председатель правительства области Александр Стрелюхин и министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев встретились с дольщиками. Было заявлено, что дом должен быть сдан уже в мае.

Стрелюхин и Мигачев встретились с дольщиками

- С января мы занимались вопросом по данному дому. С начала августа начались работы по кирпичной кладке дома №5. Как обещал директор «Саратовоблжилстроя», кладку должны закончить до конца года. Будет утвержден график производства работ. Необходимо построить около 2,5 тыс. кубометров. В мае надо сдать дом, – заявил Стрелюхин.

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