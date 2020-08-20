Дело о групповом убийстве в заброшенном доме в Саратове передано в суд

В Саратове направлено в суд уголовное дело о групповом убийстве, грабеже, угоне и других преступлениях.

Как сообщили «КП-Саратов», обвиняемыми являются трое мужчин 32, 34 и 35 лет.

Следствие считает, что рано утром 4 августа 2019 года они и 37-летний мужчина распивали алкоголь в заброшенном доме на улице Лебедева-Кумача. Один из них предложил помянуть память его матери, но старший из собутыльников отказался.

Тогда оскорбленный сын схватил топор и несколько раз ударил обидчика по голове. Когда тот упал, другой из собутыльников начал пинать его ногой в лицо, а третий — трижды ранил ножом в спину и шею. Однако этого им показалось мало и тело потерпевшего выбросили в окно подъезда между третьим и четвертым этажами.

После этого злоумышленники скрылись.

Кроме того, 34-летний мужчина ночью 21 августа на остановке общественного транспорта в поселке Приволжский избил и ограбил девушку. Утром он пытался угнать автомобиль ВАЗ-21140 своего знакомого, но не смог. Хотя ранее, в ночь на 7 июля, он угнал Geely также у знакомых. Правда в тот раз его остановили сотрудники ДПС, которые установили, что водитель пьян.

Он единственный из обвиняемых не стал признаваться в убийстве, хотя не отрицал других преступлениях. Тем не менее собранных доказательств хватило, чтобы передать дело в суд.

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