На чиновников мэрии Саратова заведено уголовное дело за препятствия предпринимателям

Чиновникам мэрии придется ответить за препятствия в работе предпринимателей

Заведено уголовное дело на чиновников мэрии Саратова за препятствование предпринимательской деятельности и превышение полномочий.

Речь идет о препятствовании работе ООО «Стройгеоснаб» по разработке глиняного карьера в районе поселка Елшанка.

Городские чиновники перевели участок, на котором расположен карьер, в зону расположения свалок и скотомогильников, и на этом основании отказали организации в аренде верхнего слоя почвы. Без этого компания не может приступить к разработке недр. При этом у ООО «Стройгеоснаб» оформлены все необходимые разрешения на работы, компания выиграла конкурс на пользование участком и обладает необходимой лицензией.

Уголовное дело заведено Следственным отделом по Саратову регионального СУ СКР по материалам проверки городской прокуратуры.

Не установленных пока чиновников мэрии подозревают по ч.1 ст. 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение полномочий неустановленных должностных лиц администрации Саратова, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Кроме грубого нарушения прав предпринимателей, которые понесли существенные убытки, прокуратура отметила игнорирование городскими чиновниками природоохранного законодательства. В градостроительном плане они разместили зону скотомогильника и мусоросжигательного завода рядом с рекой Елшанка. Напомним, к этому участку примыкает строящаяся сейчас инфекционная больница.

Подробнее об этом читайте в материале «Зачем мэрия Саратова организует скотомогильник или свалку рядом с инфекционной больницей в Елшанке».

Напомним, ранее прокуратура города направила в адрес мэра Саратова представление по поводу нарушений прав предпринимателей — владельцев газетных киосков.