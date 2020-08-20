В Марксе мужчина два раза порвал свое дело и попал в колонию на 12 лет

В Марксе Саратовской области осудили 41-летнего мужчину. Его признали виновным в воспрепятствовании производству предварительного расследования.

- Днем 16 декабря 2019 года гражданин, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, находясь в СИЗО, во время следственных действий разорвал несколько листов уголовного дела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

То же самое он провернул 24 марта 2020 года, когда читал материалы дела. Только в этот раз злоумышленник порвал листы на мелкие кусочки.

Суд сложил ранее назначенное наказание и приговорил мужчину к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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