Власти Саратова готовы заплатить за проект развязки на «Стрелке» 141 млн рублей

Проект развязки в районе остановки «Стрелка» в Кировском районе Саратова, обойдется городскому бюджету в 141 млн рублей.

Именно на такую сумму объявлен аукцион на портале Госзакупок.

Это начальная цена контракта, возможно, кто-то предложит выполнить проект дешевле. Работа должна быть выполнена до 1 июля 2021 года. Причем в этом году подрядчик получит лишь 15 млн рублей от суммы контракта.

Аукцион запланирован на 16 сентября.

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