Чиновник мэрии Саратова потребовал прекратить поборы с родителей школьников

В Саратове состоялось совещание о подготовке школ к учебному году.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, провел совещание замглавы администрации по соцсфере Александр Бурмак. Он потребовал от учебных заведений полной открытости при расходовании средств.

- Недопустимо тратить деньги молча, как порой это происходит, когда об этом знает директор школы и начальник отдела образования района. Давайте развернем активно позицию свою и расскажем, почему тратится именно на это, – заявил чиновник.

Напомним, школы Саратова получат по 500 тыс. рублей на подготовку к учебному году. До 1 сентября каждая должна провести родительские собрания, чтобы обсудить план расходов. По словам Бурмака, приоритетом является обеспечение охраны и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также Бурмак потребовал не допускать сборов средств с родителей. Затраты должны покрыть полученные сумму по полмиллиона рублей.

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