Чиновник мэрии Саратова потребовал прекратить поборы с родителей школьников

В Саратове состоялось совещание о подготовке школ к учебному году.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, провел совещание замглавы администрации по соцсфере Александр Бурмак. Он потребовал от учебных заведений полной открытости при расходовании средств.
- Недопустимо тратить деньги молча, как порой это происходит, когда об этом знает директор школы и начальник отдела образования района. Давайте развернем активно позицию свою и расскажем, почему тратится именно на это, – заявил чиновник.
Напомним, школы Саратова получат по 500 тыс. рублей на подготовку к учебному году. До 1 сентября каждая должна провести родительские собрания, чтобы обсудить план расходов. По словам Бурмака, приоритетом является обеспечение охраны и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Также Бурмак потребовал не допускать сборов средств с родителей. Затраты должны покрыть полученные сумму по полмиллиона рублей.
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