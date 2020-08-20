В Саратове закрывают улицу Соколовая

В Саратове завтра, 21 августа, закроют улицу Соколовая.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, будет перекрыт участок от Университетской до Железнодорожной. Срок открытия дороги неизвестен — до завершения ремонта на теплотрассе.

В Госавтоинспекции просят водителей менять свой маршрут, чтобы избежать пробок.

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