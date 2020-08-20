Радаев раскритиковал прежнего главу Энгельса за дороги и нынешнего — за бассейн

Нынешнему главе Энгельсского района досталось от губернатора за недостроенный бассейн у школы №32

На стройплощадке дома по улице Василевского вечером 19 августа Валерий Радаев поручил восстановить разбитую дорогу, которая к нему ведет. В доме на 55 квартир, который поручено сдать к 1 ноября, получат квартиры по госпрограммам 13 детей-сирот, 37 инвалидов и две многодетных семьи. Сейчас троится только третий этаж.

Радаев заявил, что в затягивании работ по ремонту городских улиц виноват отчасти прежний глава района. Дмитрий Тепин который «заложил в техзадание технологию, существующую только на экспериментальном уровне».

- Хорошо, что смогли вовремя подкорректировать, оперативно переформатировать работы и сейчас ремонт пошел более интенсивно, — сказал Радаев осмотрев дорожные работы на Лесозаводской. Город получил 600 млн рублей в 2020 году на ремонт дорог.

Бассейн в школе №32 Энгельсе до сих пор не строится. Объект-долгострой губернатор поручил возобновить еще в июле. Под эти цели району выделил деньги. Но строительство еще не начато — только в конце августа планируется завершение конкурсных процедур. За это глава района Алексей Стрельников получил порцию критики. Объект должен быть сдан до конца года, к осени уже не успевают.