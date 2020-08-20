На кольце НИИ автомобиль BMW врезался в столб и смял клумбу

ДТП на кольце НИИ. Фото ГИБДД по Саратову

Ночью автомобиль BMW врезался в столб в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла около полуночи на кольце НИИ.

По предварительной версии, 27-летний водитель не справился с управлением. Иномарка врезалась в столб и проехала по клумбе.

Пострадал 36-летний пассажир, он был госпитализирован.

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