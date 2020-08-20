Первый кассационный суд в Саратове эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Саратове эвакуировали Первый кассационный суд.
По предварительной версии, в суд поступило сообщение по электронной почте, в котором неизвестный предупредил о взрывном устройстве в здании.
На место происшествия выехали полиция, спасатели и остальные оперативные службы. Сотрудников и посетителей вывели в безопасное место.
Ранее суд уже «минировали», похожее сообщение приходило 13 августа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.